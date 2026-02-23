CANLI YAYIN
Aynı Yağmur Altında'da Rosa sevdikleri için kendinden vazgeçiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', pazartesi akşamı ekrana gelecek üçüncü bölümüyle hikayesini daha da derinleştiriyor. Hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan dizi; Ali ve Rosa'nın tutkuyla başlayan ancak bedeli ağır olan aşkını merkezine alıyor. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir.

Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN
Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar.

Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.

