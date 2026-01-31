. Ali ve Rosa'nın aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak aşkını gözler önüne seren tanıtım, izleyicide büyük heyecan yarattı. 'Ben seni daha önce de görmüştüm' cümlesiyle başlayan bu aşkın, tüm engellerin üstesinden nasıl geleceği ise şimdiden merak konusu.