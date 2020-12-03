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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Atiye'de 3. sezon gelişmesi! Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye'de 3. sezon gelişmesi! Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 3. sezonu heyecanla bekleniyordu. Atiye'nin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:55
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye'nin 3. sezonunun da olacağının belli olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, yeni sezonun çıkacağı tarih oldu. Atiye'nin son sezonunu seyreden izleyiciler, üçüncü sezon ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON OLACAK MI?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
Atiye 1. bölüm özeti
Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.
Atiye 2. bölüm özeti
Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.
Atiye 3. bölüm özeti
Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.
Atiye 4. bölüm özeti
Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.