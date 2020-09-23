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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?
Atiye 3.. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan Atiye, ilk iki sezonuyla büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin 3. sezonu için nefesler tutuldu. Atiye yeni sezon tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 23:18
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