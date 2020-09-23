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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?

Atiye 3.. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk dizileri arasında yer alan Atiye, ilk iki sezonuyla büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin 3. sezonu için nefesler tutuldu. Atiye yeni sezon tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 23:18
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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in en dikkat çekici Türki dizisi olan Atiye'nin ilk iki sezonu büyük beğeni toplamıştı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?

ATİYE 2. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Atiye 2. sezon 1. bölüm özeti: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.

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Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama! Atiye yeni sezon tarihi belli mi?

Atiye 2. sezon 2. bölüm özeti: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.