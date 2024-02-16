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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

Ateş Kuşları dizisinin başarılı oyuncularından Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncunun sevgilisi ise şimdi gündemde. Erdem Şanlı'nın, Ömer dizisinin yıldız oyuncularından biriyle bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şanlı'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi bakın kimmiş!

Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:40
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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları'nın Zıpkın karakterine hayat veren Erdem Şanlı, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Oyunculuğuyla izleyicilerin takdirini kazanan Şanlı'nın aşk hayatı, hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Şanlı'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi...

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan gibi isimlerle aynı sahneleri paylaşan Erdem Şanlı, sosyal medya paylaiımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

Ateş Kuşları dizisinde 'Zıpkın Ateş' karakterini canlandırarak tanınan Erdem Şanlı, aşkını ilan etmişti. Ünlü oyuncunun yeni aşkı, Ömer dizisinin yıldızı olarak biliniyor.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Deniz Işın son olarak Ömer dizisinde rol almıştı. Deniz Işın 31, Erdem Şanlı ise 27 yaşında.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

İşte başta Erdem Şanlı olmak üzere ünlülerin sevgilileri...