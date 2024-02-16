Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisini görenler şaşırdı! Meğer herkes tanıyormuş! Sevilen dizinin başrolünde...

Ateş Kuşları dizisinin başarılı oyuncularından Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncunun sevgilisi ise şimdi gündemde. Erdem Şanlı'nın, Ömer dizisinin yıldız oyuncularından biriyle bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şanlı'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi bakın kimmiş!