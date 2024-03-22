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Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer'in başrolüyle...

Ateş Kuşları'nın başarılı oyuncusu Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Şanlı'nın sevgilisi, magazin gündemine bomba gibi düştü. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçen Şanlı, Ömer dizisinin yıldızıyla birlikteymiş. İşte Erdem Şanlı'nın oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:53
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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer’in başrolüyle...

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları'nın Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı, bu kez özel hayatıyla gündemde.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer’in başrolüyle...

İçerik: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi sevilen isimlerin başrollerinde yer aldığı Ateş Kuşları'nda Zıpkın karakterine hayat veren Erdem Şanlı hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer’in başrolüyle...

Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer’in başrolüyle...

İşte başta Erdem Şanlı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer’in başrolüyle...

ECEM ÖZKAYA'NIN SEVGİLİSİ İLYAS İRDEL