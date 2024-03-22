Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi de oyuncuymuş! Meğer Ömer'in başrolüyle...

Ateş Kuşları'nın başarılı oyuncusu Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Şanlı'nın sevgilisi, magazin gündemine bomba gibi düştü. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçen Şanlı, Ömer dizisinin yıldızıyla birlikteymiş. İşte Erdem Şanlı'nın oyuncu sevgilisi...