Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

Ateş Kuşları dizisinin başarılı oyuncularından Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin günlünde taht kurdu. Özel hayatıyla merak konusu olan oyuncunun sevgilisi ise merak konusu oldu. Erdem Şanlı'nın, Ömer dizisinin yıldız oyuncularından biriyle sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Şanlı'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...