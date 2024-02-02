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Haberler Galeri Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

Ateş Kuşları dizisinin başarılı oyuncularından Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin günlünde taht kurdu. Özel hayatıyla merak konusu olan oyuncunun sevgilisi ise merak konusu oldu. Erdem Şanlı'nın, Ömer dizisinin yıldız oyuncularından biriyle sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Şanlı'nın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:14
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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları, Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı, bu kez özel hayatıyla gündemde. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan oyuncunun aşk hayatı merak konusu oluyor. Oyuncunun sevgilisini ilk kez duyanlar ise adeta şaşkına döndü. Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın kimmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

ECEM ÖZKAYA'NIN SEVGİLİSİ İLYAS İRDEL

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE EŞİ TUBA KALÇIK

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

BUSE MERAL VE SEVGİLİSİ NEBİ TAŞKAN

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...

BUSE MERAL VE SEVGİLİSİ NEBİ TAŞKAN