Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

Yahşi Cazibe dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, katıldığı yarışma programında söylediği şarkı ile güne damga vurdu. Vatandaşlar güzel sesiyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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