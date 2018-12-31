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Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi de ünlüymüş!

Yahşi Cazibe dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, katıldığı yarışma programında söylediği şarkı ile güne damga vurdu. Vatandaşlar güzel sesiyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 14:36
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Aslıhan Gürbüz’ün eski eşi de ünlüymüş!

Yahşi Cazibe dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve oyunculuyla büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, katıldığı yarışma programında söylediği şarkı ile güne damga vurdu. Vatandaşlar güzel sesiyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu ile ilgili en çok aranan aranan soru ise "Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi kim?" oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslıhan Gürbüz’ün eski eşi de ünlüymüş!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Aslıhan Gürbüz’ün eski eşi de ünlüymüş!

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

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Aslıhan Gürbüz’ün eski eşi de ünlüymüş!
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Aslıhan Gürbüz’ün eski eşi de ünlüymüş!

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN