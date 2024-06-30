Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

"ANNE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Basın mensuplarının merak ettiği bir diğer konu ise annelik deneyimi oldu. Enver, "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.