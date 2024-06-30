30 Haziran 2024, Pazar
Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu
"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla ilgi çeken Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünya evine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi. İşte Aslı Enver'den tatil pozları...
Giriş: 30.06.2024 15:57
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