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Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla ilgi çeken Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünya evine girmişti. Çiftin Elay isminde bir de kızları olmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi. İşte Aslı Enver'den tatil pozları...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:57
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Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enver ekranlara geri dönüşün sinyalini verdi.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

"ANNE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Basın mensuplarının merak ettiği bir diğer konu ise annelik deneyimi oldu. Enver, "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" şeklinde yanıtladı.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın son haline bakın! Anne-kız deniz keyfinde! O görüntüler ilgi odağı oldu

"EKRANA DÖNME ZAMANI YAKLAŞIYOR"

Oyuncu, ekranlara geri dönme niyetini de belirtti. "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" diyerek gelecek planlarını paylaştı.