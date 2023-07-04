04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

Geçtiğimiz kasın ayında nikah masasına oturan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Kız çocuk sahibi olmak için gün sayan çifften müjdeli haber geldi. Dün gece doğum yapan Aslı Enver'in kızının ismi de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 12:24
  • 1
  • 150
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 150
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

  • 3
  • 150
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise yeni dizisinin özel gösteriminde objektiflere yansımıştı. Hamilelik süreci ile ilgili konuşan Enver, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" demişti.

  • 4
  • 150
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

KIZININ İSMİ...

Başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak dün gece bebeklerini kucağına aldı. Kızlarını adı Elay oldu.

  • 5
  • 150
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında, Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.