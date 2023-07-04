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Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu
Geçtiğimiz kasın ayında nikah masasına oturan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Kız çocuk sahibi olmak için gün sayan çifften müjdeli haber geldi. Dün gece doğum yapan Aslı Enver'in kızının ismi de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:15Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 12:24