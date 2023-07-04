Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın kızları dünyaya geldi! Bebeğin ismi belli oldu

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise yeni dizisinin özel gösteriminde objektiflere yansımıştı. Hamilelik süreci ile ilgili konuşan Enver, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" demişti.