10 Ekim 2025, Cuma
Aşk ve Gözyaşı'nın yıldızı Hande Erçel'in güzellik rutini ortaya çıktı! Cildi bebek gibi yapıyor...
atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda 'Meyra' karakterine hayat veren Hande Erçel, başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle ve zarafetiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyada paylaştığı pozlarla binlerce beğeni alan ünlü oyuncunun merak edilen güzellik rutini ortaya çıktı. Meğer pürüzsüz cildini buna borçluymuş...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:13