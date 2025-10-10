Aşk ve Gözyaşı’nın yıldızı Hande Erçel’in güzellik rutini ortaya çıktı! Cildi bebek gibi yapıyor...

10 Ekim 2025, Cuma

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda 'Meyra' karakterine hayat veren Hande Erçel, başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle ve zarafetiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyada paylaştığı pozlarla binlerce beğeni alan ünlü oyuncunun merak edilen güzellik rutini ortaya çıktı. Meğer pürüzsüz cildini buna borçluymuş...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:13
"Güneşin Kızları", "Aşk Laftan Anlamaz", "Siyah İnci", "Sen Çal Kapımı", "Rüzgara Bırak" gibi yapımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Hande Erçel'in son durağı "Aşk ve Gözyaşı" dizisi oldu.

Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı dizide "Meyra" karakterini canlandıran Erçel, güzelliği ve zarafetiyle de ön plana çıkıyor.

Ünlü oyuncunun takipçileri tarafından merak edilen güzellik sırrı ise ortaya çıktı. Erçel, yıllar önce verdiği bir röportajda cilt bakımı rutinini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını paylaşmıştı.

"HER GÜN 2 LİTRE..."

31 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, pürüzsüz ve ışıl ışıl cildinin sırrını paylaştı. Erçel, ara sıra yaptığı yemek kaçamaklarını sonraki öğünlerde az yiyerek telafi ettiğini, günde 2 litre su içtiğini ve cildinin temizliğine büyük özen gösterdiğini açıkladı.

Setlerde yapılan yoğun makyajın cilde zarar verebileceğini belirten Erçel, kendi rutinine sadık kalarak bu sorunu yaşamadığını vurguladı:

"Ben daha bir zararını görmedim. Çünkü her gün temizleyip, sağlıklı tutarsam, kremimi, nemlendiricimi sürersem sorun kalmıyor zaten..."

Güzelliğine ekstra özen gösteren oyuncu, yüzüne buz uygulamayı sevdiğini ve zaman zaman buz maskeleriyle cildini tazelediğini ifade etti.