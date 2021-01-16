Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevridli. Heyecanla yeni sezonu bekleyen izleyiciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...