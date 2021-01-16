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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101'den müjde geldi: Çekimler tamamlandı! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı? Aşk 101'den müjde geldi: Çekimler tamamlandı! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı? Aşk 101'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz sene 8 bölümlük ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan gençlik dizisi Aşk 101'in yeni sezon çekimleri tamamlandı. Kubilay Aka, Selahattin Paşalı, Alina Boz, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Aşk 101 dizisinin yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.01.2021 16:39
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevridli. Heyecanla yeni sezonu bekleyen izleyiciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Aşk 101'in 2. sezon tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması bekleniyor. İkinci sezon fragmanı ile yeni sezon tarihinin de duyurulması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.