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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 için flaş gelişme: Çekimler sona erdi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 için flaş gelişme: Çekimler sona erdi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Türk dizisi Aşk 101 için flaş gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri sona erdi. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 2. sezonu için araştırmalar hız kazandı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2021 22:35
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerini: Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Netflix tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yayınlanan ilk sezonun ardından dikkatleri üzerine çeken Aşk 101 için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizi hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dijital medya platformlarından olan Netflix'de yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde patlak veren koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı..
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.