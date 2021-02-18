Aşk 101 için flaş gelişme: Çekimler sona erdi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerini: Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Netflix tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yayınlanan ilk sezonun ardından dikkatleri üzerine çeken Aşk 101 için meraklı bekleyiş sürüyor. Dizi hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?