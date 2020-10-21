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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Merak uyandıran paylaşım.... Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Merak uyandıran paylaşım....
Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Dünyanın en fazla izlenen dijital platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. 1. sezonun final sahnesinde yaşanan gelişmelerin ardından hayranları 2. sezonu iple çekiyor. Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Merak uyandıran paylaşım....
Giriş Tarihi: 21.10.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 23:44
Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'nun yaptığı paylaşım dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Şimdi ise yeni sezonun çıkacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. İşte, Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Merak uyandıran paylaşım...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.