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Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayımlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu seyreden vatandaşlar, ikinci sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisinin 1. sezon final sahnesinde ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Son bölümde Işık ve Eda Sinan'ın evinde buluşmuştu. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak? Ekip yeniden bir araya gelecek mi?

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:54
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Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'te Nisan ayında yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar ürüyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinde ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle dizinin ikinci sezon fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin ikinci sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu sebeple yeni sezon tarihi de belli olmadı. Netflix tarafından ikinci sezonla ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

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Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.