Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'te Nisan ayında yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar ürüyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinde ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle dizinin ikinci sezon fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...