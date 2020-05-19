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Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayımlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu seyreden vatandaşlar, ikinci sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisinin 1. sezon final sahnesinde ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Son bölümde Işık ve Eda Sinan'ın evinde buluşmuştu. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman başlayacak? Ekip yeniden bir araya gelecek mi?
Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:47Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:54