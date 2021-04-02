Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'i Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı! Eski halinden eser kalmadı

Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine giren Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı.