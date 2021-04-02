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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'i Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı! Eski halinden eser kalmadı Arka Sokaklar'ın Murat Ateş'i Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı! Eski halinden eser kalmadı
Çeşitli dizi ve projelerde yer alan Uğur Pektaş, 2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile dünyaevine girmişti. 3 yıl süren evlilikleri boşanmayla sonuçlanınca iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekti. Gamze Özçelik yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 16:19
Uğur Pektaş Gamze Özçelik çifti yeniden magazin dünyasının gözdesi oldu. Gamze Özçelik Afrika'da Türkiye'nin iyilik elçisi olarak yardımdan yardıma koşarken, Uğur Pektaş da yıllar içinde büyük değişime uğrayan isimlerden oldu. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in son görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine giren Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı.
Son halleriyle dikkat çeken Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik dışında diğer ünlülerin de değişimleri merak konusu oldu.
İşte Uğur Pektaş-Gamze Özçelik çifti ve ünlülerin değişimleri.
Uğur Pektaş