Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hakan'ı canlandıran Ozan Çobanoğlu, sunucu eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın gündemine oturdu. İkiz bebekleri olan ünlü merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...