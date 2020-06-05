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Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hakan'ı canlandıran Ozan Çobanoğlu, sunucu eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın gündemine oturdu. İkiz bebekleri olan ünlü merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 16:23
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Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş GALERİ DEVAM EDİYOR

Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

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Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

KARDEŞLE YENİ FOTOĞRAF

Uzun bir süre sonra Burak Özçivit kardeşi Burçun Özçivit ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş
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Arka Sokaklar'ın Komiser Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş