BİZE ULAŞIN
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor
13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. Gerçek hayatında 2 çocuğu bulunan Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayli şaşırtıyorlar. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızları olmak üzere ünlülerin çocukları.
Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:50
- 1
- 155
- 2
- 155
- 3
- 155
- 4
- 155
- 5
- 155