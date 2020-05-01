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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş

Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel'in ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından sosyal medyada çok konuşulan ünlü çift merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 17:25
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş

Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel'in ikizler dünyaya geldi. Sosyal medyada çok konuşulan ünlü çift merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş

Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş

KARDEŞLE YENİ FOTOĞRAF

Uzun bir süre sonra Burak Özçivit kardeşi Burçun Özçivit ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş

Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş