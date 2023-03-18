Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

Dört aydır ekranlara gelmeyen Arka Sokaklar dizisinin akıbeti merak konusu oluyor. En son Kasım ayında 638. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar ne zaman? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? İşte, yeni bölüm tarihi...