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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

"Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. İzleyiciler yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Son olarak 18 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelen dizi hakkında araştırmalar devam ediyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar 4 aydır yayınlanmıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 17:15
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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

Dört aydır ekranlara gelmeyen Arka Sokaklar dizisinin akıbeti merak konusu oluyor. En son Kasım ayında 638. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar ne zaman? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? İşte, yeni bölüm tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yerine Kanal D'de bu hafta Mekanik 2:Suikast filmi yayınlanacak.

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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

18 Kasım 2002 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir.