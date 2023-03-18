18 Mart 2023, Cumartesi
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...
"Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. İzleyiciler yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Son olarak 18 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelen dizi hakkında araştırmalar devam ediyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar 4 aydır yayınlanmıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 17:15
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