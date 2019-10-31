Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi

Ünlüler hayatlarından kesitleri zaman zaman sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşsa da birçoğu çocuklarını çok fazla göz önüne getirmiyorlar. Magazin dünyasında en çok merak edilen konulardan biri olan ünlülerin çocuklarını sizler için derledik. İşte ünlülerin çocukları...