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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz yıl Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Aslıhan Doğan son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine geçti. Doğan Hamza'nın, Arda Turan'ın bir dönem formasını giydiği Barcelona formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:02
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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi

Aslıhan Doğan, oğlu Hamza Arda'nın babasının bir dönem formasını giydiği Barcelona formasıyla çekilmiş bir pozunu paylaştı.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi

Arda Turan'ı da etiketleyen Aslıhan Doğan, oğlunu ilk kez bir kulüp formasıyla paylaştı. Doğan'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi

İşte Aslıhan Doğan'ın yaptığı o paylaşım.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi

Ünlüler hayatlarından kesitleri zaman zaman sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşsa da birçoğu çocuklarını çok fazla göz önüne getirmiyorlar. Magazin dünyasında en çok merak edilen konulardan biri olan ünlülerin çocuklarını sizler için derledik. İşte ünlülerin çocukları...

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi