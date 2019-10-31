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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda formayı giydi
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz yıl Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Aslıhan Doğan son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine geçti. Doğan Hamza'nın, Arda Turan'ın bir dönem formasını giydiği Barcelona formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:02
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