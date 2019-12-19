BİZE ULAŞIN
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil
2018 yılında Arda Turan ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Aslıhan Doğan Turan Şamdan Plus dergisine özel açıklamalarda bulundu. Annesi Güler Doğan'ın markası için kendi stilinden yola çıkarak koleksiyon hazırlayan Aslıhan Doğan Turan, hem hazırladığı koleksiyondan parçalarla poz verdi hem de aile hayatı, ikinci bebek heyecanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arda Turan'la ilişkilerine yönelik samimi açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan, "Evliliğimiz dört dörtlük, hiç tartışma olmaz diyemem. Önemli olan beraber çözebilmek. Biz küs kalamayız, kalmayı tercih etmiyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:58
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12