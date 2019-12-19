Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI

* İyi bir anne olduğumu söylüyorlar. Ben de sorumlu, ilgili bir anne olduğumu düşünüyorum ve ama daha öğreneceğim çok şey var. Her gün yeni bir şey öğreniyorum, okumayı çok seviyorum, araştırıyorum. Kafamda asla soru işaretleri bırakmıyorum. Çocuğun aile ile birlikte, sevgi ile büyümesi taraftarıyım. Bana göre çocuk dadıyla büyümez, çocuk ailesi ve ailenin diğer üyeleriyle büyür ve dadı sadece bana yardım amaçlıdır. Bana şöyle yorumlar gelmişti; "Tabii ki paranız çok, alıyorsunuz dadıları, doğurup dadılara veriyorsunuz... Ben senin yerinde olsam ben de hamile kalırdım." Böyle bir şey olabilir mi? Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum; kariyerli ve uzun yıllardır çalışan annelerin çocukları tabii ki dadı ile vaktini geçirmek zorunda kalabiliyor. Buna saygım sonsuz ama benim böyle bir tercihim yok ve zamanımın çoğunu oğlumla geçirmeye özen gösteriyorum. Hamza sevgiyle, aileyle büyüyen, mutlu, pozitif ve hep çok gülen bir çocuk.

