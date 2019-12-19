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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

2018 yılında Arda Turan ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Aslıhan Doğan Turan Şamdan Plus dergisine özel açıklamalarda bulundu. Annesi Güler Doğan'ın markası için kendi stilinden yola çıkarak koleksiyon hazırlayan Aslıhan Doğan Turan, hem hazırladığı koleksiyondan parçalarla poz verdi hem de aile hayatı, ikinci bebek heyecanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arda Turan'la ilişkilerine yönelik samimi açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan, "Evliliğimiz dört dörtlük, hiç tartışma olmaz diyemem. Önemli olan beraber çözebilmek. Biz küs kalamayız, kalmayı tercih etmiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:58
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

Futbolcu Arda Turan'ın iki aylık hamile olan eşi Aslıhan Turan, yeni tasarımlarıyla ilk kez poz verip özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. İşte Aslıhan Doğan'ın açıklamaları.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

* Marka adı olarak Aslıhan Doğan Turan'ı kullanıyorum. Aslında Arda iki soyadı kullanmamı sevmiyor, istemiyor ancak marka için öyle karar verdik. Ben eşime de bu konuyu danıştım.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

* İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı çok istediğimiz bir bebekti. Çok şükür ki Allah nasip etti; daha çok küçük tabii ki. 2020 yılından en büyük dileğim, oğlumuz Hamza Arda gibi yavrumuzu sağlıkla kucağımıza almak. Kısmetse 2020 yılının temmuz ayında ya da haziran ayının sonunda doğum yapacağım ve 2020 bizim için heyecanlı bir yıl olacak.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

* Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Evliliğimiz mükemmel değil

ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI

* İyi bir anne olduğumu söylüyorlar. Ben de sorumlu, ilgili bir anne olduğumu düşünüyorum ve ama daha öğreneceğim çok şey var. Her gün yeni bir şey öğreniyorum, okumayı çok seviyorum, araştırıyorum. Kafamda asla soru işaretleri bırakmıyorum. Çocuğun aile ile birlikte, sevgi ile büyümesi taraftarıyım. Bana göre çocuk dadıyla büyümez, çocuk ailesi ve ailenin diğer üyeleriyle büyür ve dadı sadece bana yardım amaçlıdır. Bana şöyle yorumlar gelmişti; "Tabii ki paranız çok, alıyorsunuz dadıları, doğurup dadılara veriyorsunuz... Ben senin yerinde olsam ben de hamile kalırdım." Böyle bir şey olabilir mi? Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum; kariyerli ve uzun yıllardır çalışan annelerin çocukları tabii ki dadı ile vaktini geçirmek zorunda kalabiliyor. Buna saygım sonsuz ama benim böyle bir tercihim yok ve zamanımın çoğunu oğlumla geçirmeye özen gösteriyorum. Hamza sevgiyle, aileyle büyüyen, mutlu, pozitif ve hep çok gülen bir çocuk.