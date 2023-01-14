HaberlerGaleriAras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti
Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın 7 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona erdi. İlişkileri yıprandığı için ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilirken Bige Önal'ın annesi hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Mine Baysan'ın açtığı sahte hesaplar aracılığıyla adı daha önce İynemli ile anılan güzel oyuncu Damla Sönmez'e hakaretler yağdırdığı öne sürüldü...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:26Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:26