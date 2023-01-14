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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın 7 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona erdi. İlişkileri yıprandığı için ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilirken Bige Önal'ın annesi hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Mine Baysan'ın açtığı sahte hesaplar aracılığıyla adı daha önce İynemli ile anılan güzel oyuncu Damla Sönmez'e hakaretler yağdırdığı öne sürüldü...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:26
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Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

Aras Bulut İynemli ile yedi yıllık ilişkisi kısa süre önce biten Bige Önal, şimdilerde hayli ilginç bir iddiayla sosyal medyanın gündeminde...

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Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

Bu ilginç iddia, 2021 yılındaki bir dedikoduyla başladı. İynemli ile Önal'ın kısa bir ayrılık yaşadığı dönemde, yakışıklı oyuncunun ismi o dönemki rol arkadaşı Damla Sönmez ile anıldı.

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Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

Ancak Sönmez, aşkı yalanlasa da iddialara göre Bige Önal'ın annesi Mine Baysan'ı kendine düşman etti. O tarihten itibaren Damla Sönmez'e sosyal medya aracılığıyla farklı hesaplardan sürekli hakaret içeren yorumlar yapılmaya başlandı.

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Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

İddiaya göre, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın ayrılmasının ardından iyice artan bu çirkin yorumların arkasında ise Baysan vardı. Yorumlarda; Damla Sönmez'in oyunculuğu ile fiziğine hakaretler yapılıyor; Sönmez'in her karesi için "photoshop" yazılıyordu.

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Aras Bulut İynemli’den ayrılan Bige Önal’ın annesi hakkında şok iddia! Damla Sönmez’e yaptıkları pes dedirtti

ANNESİNİ TAKİPTEN ÇIKTI!

Damla Sönmez'in sevenleri tarafından sosyal medyada da gündeme gelen bu şok iddia sonrası gözler Mine Baysan ve Bige Önal'a çevrildi. Güzel oyuncunun, bu şok iddianın sosyal medyada gündeme gelmesinin hemen ardından annesini Instagram'da takipten çıkması ise iddiaları güçlendirdi.