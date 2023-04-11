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Alişan sessizliğini bozdu! Buse Varol ve annesi arasındaki krizle ilgili konuştu! Gelin kayınvalide arasında neler oluyor?

Alişan Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş kriziyle ilgili sessizliğini bozdu! Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi ikili arasında yeni bir krizin fitilini ateşlediği iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Alişan bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:47
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Alişan sessizliğini bozdu! Buse Varol ve annesi arasındaki krizle ilgili konuştu! Gelin kayınvalide arasında neler oluyor?

Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol yeni kriz iddialarıyla gündeme gelişmti. Suzan Tektaş'ın sosyal medyadaki beğenisinin gelin kayınvalideyi yeniden karşı karşıya getirdiği ileri sürülmüştü. Alişan annesi ve eşi arasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

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Alişan sessizliğini bozdu! Buse Varol ve annesi arasındaki krizle ilgili konuştu! Gelin kayınvalide arasında neler oluyor?

Buse Varol'a yapılan yorumu kayınvalide Suzan Tektaş'ın beğenmesiyle iddiaya göre geçen yıl yaşanan gerginlik yeniden alevlendi.

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Alişan sessizliğini bozdu! Buse Varol ve annesi arasındaki krizle ilgili konuştu! Gelin kayınvalide arasında neler oluyor?

Kayınvalidenin bu hamlesi, "Buse Varol istenmeyen gelin mi" yorumuna neden oldu.

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Alişan sessizliğini bozdu! Buse Varol ve annesi arasındaki krizle ilgili konuştu! Gelin kayınvalide arasında neler oluyor?

Eşi Alişan ile arasında sorun olduğu iddiasıyla gündeme gelen Buse Varol'dan cevap niteliğinde paylaşım geldi.

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Alişan sessizliğini bozdu! Buse Varol ve annesi arasındaki krizle ilgili konuştu! Gelin kayınvalide arasında neler oluyor?

Alişan ile peş peşe yaptığı paylaşımlara kalp koyarken ünlü türkücü de eşinin paylaşımlarını kendi sayfasında yayınladı.