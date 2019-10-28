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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

Alişan ile eşi Buse Varol geçtiğimiz yılın Mayıs ayında dünyaevine girdi. Mutlu evlilileri Şubat ayında dünyaya gelen Burak adındaki erkek çocuklarıyla perçinlenen Alişan ile Buse Varol çifti, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptıkları her paylaşımla hayranlarının dikkatini çeken Alişan ile Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği Alişan ve eşi Buse Varol'un yaşı...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 13:20
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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği ünlü türkücü Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol'un yaşı...

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

IVANA SERT

25 EKİM 1979

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkına kimse inanamadı!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976