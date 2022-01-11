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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı
Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini izleyen ve tüm gece dans eden popçunun gecesi olaylı bitti. Uzi'nin sahnedeki sözleri sonrası konser alanına polis geldi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 08:46Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 08:46