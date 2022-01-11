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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı

Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini izleyen ve tüm gece dans eden popçunun gecesi olaylı bitti. Uzi'nin sahnedeki sözleri sonrası konser alanına polis geldi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 08:46
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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı

Ünlü rapçi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konser alanının hınca hınç dolu olduğu, maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı gösteri merkezinde Uzi'nin sahnedeki sözleri olay oldu.

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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı

İddiaya göre Uzi, sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.

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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı

ALEYNA'DAN ÇILGIN DANSLAR

Uzi ve 15 gündür birlikte olduğu popçu sevgilisi Aleyna Tilki görüntülenmemek için araçlarını konser alanına kadar çektirdi. İki sevgili güvenlik çemberi altında araca binip evlerine döndü.

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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı

Bu arada konserde ikilinin dansları da çok konuşuldu. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı dans paylaşımlarıyla da gündem oldu.

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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Sevgilisi Uzi’nin konserini polis bastı

En son kendisinden yaşça büyük evli ve iki çocuk babası Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, yeni aşkı ortaya çıktı.