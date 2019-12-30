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Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve klipleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konuştuğu isimlerden olmayı başaran Aleyna Tiki, bu kez yaptığı esprili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte Aleyna Tilki'nin olay olan tilki esprisi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 02:20
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Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki Instagramdaki resmi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin son paylaşımı ise adeta olay oldu.

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Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve klipleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konuştuğu isimlerden olmayı başaran Aleyna Tiki, bu kez yaptığı esprili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı

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Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya paylaşımları sonrası dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Aleyna Tilki ve ünlülerin memleketleri...

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Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

Hilal Altınbilek – İzmir