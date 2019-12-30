Aleyna Tilki tilki esprisi ile sosyal medyayı salladı!

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları ve klipleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konuştuğu isimlerden olmayı başaran Aleyna Tiki, bu kez yaptığı esprili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte Aleyna Tilki'nin olay olan tilki esprisi.