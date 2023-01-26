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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Aldatmak her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin Yeşim'i gündeme oturdu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Asena Girişken güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünü fethetti. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Girişken'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 26.01.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 17:18
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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Aldatmak dizisinin güzel oyuncusu Asena Girişken gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Girişken'in sevgilisi herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

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