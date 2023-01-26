Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Aldatmak her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin Yeşim'i gündeme oturdu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Asena Girişken güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünü fethetti. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Girişken'in sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...