Alan'ın sunucusu Oktay Kaynarca'nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! 'Resmen İkiz gibiler' Meryem Kaynarca'nın güzelliğine bakın...

atv'nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Şimdilerde 'Alan' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Özellikle kız kardeşi Meryem Kaynarcayı görenler hayran kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...