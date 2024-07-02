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Alan'ın sunucusu Oktay Kaynarca'nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! 'Resmen İkiz gibiler' Meryem Kaynarca'nın güzelliğine bakın...

atv'nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Şimdilerde 'Alan' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Özellikle kız kardeşi Meryem Kaynarcayı görenler hayran kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 16:38
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Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! ’Resmen İkiz gibiler’ Meryem Kaynarca’nın güzelliğine bakın...

ATV'nin en çok kazandıran yarışma programlarından Alan'ın sunucu Oktay Kaynarca, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! ’Resmen İkiz gibiler’ Meryem Kaynarca’nın güzelliğine bakın...

Daha önce Ben Bu Cihana Sığmazam, Kurtlar Vadisi, Adanalı gibi yapımlarda oyunculuğuyla beğeni toplayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile çok konuşulmuştu.

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Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! ’Resmen İkiz gibiler’ Meryem Kaynarca’nın güzelliğine bakın...

Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Oktay Kaynarca'nın kardeşi başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! ’Resmen İkiz gibiler’ Meryem Kaynarca’nın güzelliğine bakın...

MELİS MİNKARİ'NİN ABLASI MERVE MİNKARİ

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Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’nın kardeşiyle benzerliği şaşırttı! ’Resmen İkiz gibiler’ Meryem Kaynarca’nın güzelliğine bakın...

MELİS MİNKARİ'NİN ABLASI MERVE MİNKARİ