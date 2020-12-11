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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı! Akrep'in Ferda'sı... Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı! Akrep'in Ferda'sı...
Yeni dizisi Akrep ile ekranlara geri dönen Evrim Alasya, Ferda rolüyle dikkat çekti. Usta oyuncu Evrim Alasya, bu kez farklı bir karaktere hayat veriyor. Yeni dizisi Akrep'de Ferda karakterine hayat veren Evrim Alasya, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:51
Usta oyuncu Evrim Alasya, Akrep dizisi ile yeniden ekranlara döndü. Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıran Evrim Alasya, ilk bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncu özel hayatıyla sosyal medyada merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya'nın memleketi merak konusu oldu. Peki Evrim Alasya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
Cüneyt Arkın - Eskişehir
Ediz Hun - İstanbul
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı