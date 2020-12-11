Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya bakın aslen nereli çıktı! Akrep'in Ferda'sı...

Yeni dizisi Akrep ile ekranlara geri dönen Evrim Alasya, Ferda rolüyle dikkat çekti. Usta oyuncu Evrim Alasya, bu kez farklı bir karaktere hayat veriyor. Yeni dizisi Akrep'de Ferda karakterine hayat veren Evrim Alasya, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada adından söz ettiren Alasya'nın memleketi merak konusu oldu.