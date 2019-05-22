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Haberler Magazin Galerileri Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı? Türk sinema ve dizilerinde canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan Akasya Asıltürkmen, hakkında ortaya çıkan o gerçek hayranları adeta şoke ediyor. Akasya Asıltürkmen hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutulan Akasya Asıltürkmen asıl memleketi olay oldu. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:23
Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Akasya Asıltürkmen hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Furkan Palalı - Konya

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Özgür Çevik - Ankara

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Bensu Soral - Bursa

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Meriç Aral - İstanbul

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Görkem Sevindik - Adana

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Seyithan Özdemir - Muş

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Cengiz Bozkurt - Nevşehir

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Aybüke Pusat - Ankara

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Gökçe Akyıldıs - Sinop

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Safiye Soyman - Bolu

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Burcu Esmersoy - İstanbul

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Zuhal Topal - İstanbul

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Murat Başoğlu - İzmir

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Pınar Altuğ - İstanbul

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Tamer Karadağlı - Kars

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Aytaç Şaşmaz - İstanbul

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Çağan Atakan Arslan - Sivas

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Müge Anlı - İstanbul. Aslen Yugoslavya göçmeni.

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Tolga Sarıtaş - Sivas

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Nihat Altınkaya - Karabük

Akasya Asıltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Akasya Asıltürkmen hangi dizilerde oynadı?

Asena Atalay - İzmir