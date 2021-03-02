Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ajdar’dan Armağan Çağlayan’a şok cevap! 1 milyon Euro istedi! Ajdar’dan Armağan Çağlayan’a şok cevap! 1 milyon Euro istedi!
Youtube'da sunduğu 'Gör Beni' adlı programında ünlü isimleri konuk eden Armağan Çağlayan, 'Popstar' programıyla adını duyuran Ajdar'ı konuk etmek istedi. Teklifte bulunan Çağlayan, aldığı cevapla şoke oldu. Ajdar, programa konuk olmak için Çağlayan'dan 1 milyon Euro istedi. O diyaloğu yayınlayan Armağan Çağlayan, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 15:01
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube üzerinde yayınladığı 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. Şimdiye kadar pek çok ünlü isme programında yer veren Armağan Çağlayan, son olarak konuk almak istediği kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren Ajdar'ı programa konuk etmek için aradıklarını duyuran ünlü televizyoncu, bir döneme damga vuran ismin istediği ücreti de takipçileriyle paylaştı.
"1 MİLYON EURO İSTEDİ"
Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek içim Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" mesajıyla gündem oldu. Çağlayan'ın gönderisine yorum yağdı.
İşte yorumlardan bazıları:
"Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?", "Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı", "Ajdar'ı gerçekten dinlemek isterdim. Bu muhteşem eserlerin çıktığı insanın derinliklerine yolculuğa hayır demem", "Az istemiş, koskoca Ajdar bu"
"BEN STARIM, HADDİNİ BİL"
Armağan Çağlayan, şu anda 48 yaşında olan Ajdar'ın 'Popstar Türkiye' yarışması İstanbul elemelerine geldiği an yaşananları yıllar önce canlı yayında şöyle anlatmıştı: Ajdar jüri odasına geldi. Ahmet San, Ajdar'a 'sen şarkı mı söylüyorsun?' dedi. Ajdar,