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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Türk sinemasının usta oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli dün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurteli bugün Erdek'te düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Mekin cenaze töreni boyunca ayakta durmakta zorluk çekti.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 18:02
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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde, dün hayatını kaybetti.

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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Kumral Şükran Kurteli'nin cenaze namazı ikindi namazının ardından Erdek Ocaklar Camii'nde kılındı.

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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığına defnedildi.

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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı.