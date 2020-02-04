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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Türk sinemasının usta oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli dün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurteli bugün Erdek'te düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Mekin cenaze töreni boyunca ayakta durmakta zorluk çekti.
Giriş Tarihi: 04.02.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 18:02
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