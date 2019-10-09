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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldular. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyum sayesinde Afili Aşk'ta başarılı performans sergiledi. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:35
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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul özel hayatlarıyla mercek altına alındı. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı…

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

OKTAY KAYNARCA - 176 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

HADİSE - 169 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

ÖZCAN DENİZ - 180 CM

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Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

MİNE TUGAY - 170 CM