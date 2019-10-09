Afili Aşk’ın yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek şaşırttı

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldular. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk aralarındaki uyum sayesinde Afili Aşk'ta başarılı performans sergiledi. Özel hayatlarıyla mercek altına alınan Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasında boy farkı dikkat çekti. İşte Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı...