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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaşan Burcu Özberk aralarındaki uyum sayesinde Afili Aşk'ta başarılı performans sergiledi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Özberk'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri boyunu merak etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 17:28
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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk'in boyu merak konusu oldu.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin boyu...

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

MİNE TUGAY - 170 CM

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

KEREM BÜRSİN - 179 CM