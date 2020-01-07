Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in boyu kaç? Burcu Özberk boyuyla merak konusu oldu

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaşan Burcu Özberk aralarındaki uyum sayesinde Afili Aşk'ta başarılı performans sergiledi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Özberk'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri boyunu merak etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin boyu...