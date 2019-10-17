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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk uyumlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncuların izleyici karşısına çıktığı yeni bölümde Afili Aşk dizisi sevenleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk özel hayatlarını merak etti. Sosyal medyadan da takip edilen Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in aralarındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı. Peki Afili aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı ne kadar?

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:16
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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk uyumlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncuların izleyici karşısına çıktığı yeni bölümde Afili Aşk dizisi sevenleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk özel hayatlarını merak etti. Sosyal medyadan da takip edilen Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in aralarındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı.

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

Peki Afili aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı ne kadar? İşte ünlülerin boyları...

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

KADİR DOĞULU - 178 CM

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Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

EMRE AYDIN - 170 CM