Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki gerçek

Afili Aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk uyumlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncuların izleyici karşısına çıktığı yeni bölümde Afili Aşk dizisi sevenleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk özel hayatlarını merak etti. Sosyal medyadan da takip edilen Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in aralarındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı. Peki Afili aşk oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk arasındaki boy farkı ne kadar?