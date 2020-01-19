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Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

Adanalı dizisindeki rolüyle tanınan Tuğçe Özbudak, ATV ekranlarındaki oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, yıllar sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Adanalı ile adını duyuran genç oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar herkesi şoke etti. Güzel oyuncunun yaptırdığı estetikler sonrası yeni hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 22:05
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Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

Adanalı dizisindeki Tuğçe Özbudak verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle sosyal medyayı salladı. Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. Estetikli hali birçok seveni tarafından beğenilmezken, verdiği kilolar takdir edildi..

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Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

İşte Tuğçe Özbudak'ın zayıf ve estetikli hali..

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Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

Tuğçe Özbudak

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Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

Tuğçe Özbudak