Adanalı dizisinin güzel oyuncusu Tuğçe Özbudak yeni haliyle olay oldu! Estetik yaptırmaktan öyle bir hale geldi ki...

Adanalı dizisindeki rolüyle tanınan Tuğçe Özbudak, ATV ekranlarındaki oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, yıllar sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Adanalı ile adını duyuran genç oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar herkesi şoke etti. Güzel oyuncunun yaptırdığı estetikler sonrası yeni hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 22:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





