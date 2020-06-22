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Haberler Galeri Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından kendisinden 30 yaş küçük olan Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Babalar Günü dolayısıyla kızlarıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı'nın Melisa ile olan paylaşımında bir detay çekti. Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla çektiği TikTok videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından alıntıladı.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 10:36
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Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

Acun Ilıcalı, Babalar Günü dolayısıyla 4 kızıyla birlikte olan fotoğraf ve videolarını Instagram hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa'yla çekildiği TikTok videosunu paylaşan Ilıcalı'nın videosundaki detay dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

SEVGİLİSİNİN TİKTOK'UNDAN ALINTILADI

Ilıcalı, Melisa'yla dans ederken çekilen videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından alıntılayarak Instagram hesabında yer verdi.

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Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

Videonun köşelerinde Altunkaya'nın TikTok kullanıcı adının yazması fark edildi.

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Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

"NE GÜZEL BÖYLE KIZLARIMIN OLMASI"

Ünlü televizyoncu diğer kızları Banu Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Leyla Ilıcalı'yla da olan fotoğraf ve videolarının yer aldığı Instagram paylaşımına "Babalar günüm kutlu olsun, ne güzel şey böyle kızlarımın olması :)" notunu düştü.

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Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı