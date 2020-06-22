Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı

"NE GÜZEL BÖYLE KIZLARIMIN OLMASI"

Ünlü televizyoncu diğer kızları Banu Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı, Leyla Ilıcalı'yla da olan fotoğraf ve videolarının yer aldığı Instagram paylaşımına "Babalar günüm kutlu olsun, ne güzel şey böyle kızlarımın olması :)" notunu düştü.