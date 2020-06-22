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Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından kendisinden 30 yaş küçük olan Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Babalar Günü dolayısıyla kızlarıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı'nın Melisa ile olan paylaşımında bir detay çekti. Acun Ilıcalı kızı Melisa'yla çektiği TikTok videosunu sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından alıntıladı.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 10:36
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