Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…
Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı ilişkisini şimdiye kadar gözlerden uzak tutuyordu. Ancak Ilıcalı yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye programında kural bozdu. Çağla Ayça Altunkaya O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında olduğu ortaya çıktı. Çağla'nın görüntüsünün ekrana verilmesi Acun'dan sevgilisine jest olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 03.01.2020 16:25Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 16:52