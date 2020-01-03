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Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı ilişkisini şimdiye kadar gözlerden uzak tutuyordu. Ancak Ilıcalı yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye programında kural bozdu. Çağla Ayça Altunkaya O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında olduğu ortaya çıktı. Çağla'nın görüntüsünün ekrana verilmesi Acun'dan sevgilisine jest olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 16:52
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Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, ilişkilerini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilan etti. 50 yaşında olan Acun Ilıcalı'nın bir süredir Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşadığı bilinse de yaz aylarında görüntülenen ikili tekrar bir arada görüntülenmemişti. O Ses Türkiye çekimlerinde bulunan Çağla Altunkaya'nın sahne kenarında oynadığı anların görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay 'Acun Ilıcalı aşkını ilan etti' olarak yorumlandı.

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Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

İLK KEZ ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz yıl boşanmış ardından adı manken Itır Esen'le aşk dedikodularına karışmıştı. Esen'le ilişki yaşadığı yönündeki haberlere sessiz kalan Ilıcalı, birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.

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Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

O SES TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, sevilen program O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

"AŞKINI İLAN ETTİ"

Magazin Gündemi sayfasının haberine göre, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.

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Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

SOSYAL MEDYA HESABINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Altunkaya'nın sosyal medya hesabından MasterChef ve O Ses Türkiye stüdyolarından yakın zamanda fotoğraf paylaşması, ikilinin aşklarına son gaz devam ettikleri de konuşuldu.