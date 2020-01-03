Acun Ilıcalı Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını canlı yayında ilan etti! İşte Acun Ilıcalı’nın sevgilisi…

Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, ilişkilerini O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilan etti. 50 yaşında olan Acun Ilıcalı'nın bir süredir Çağla Ayça Altunkaya ile aşk yaşadığı bilinse de yaz aylarında görüntülenen ikili tekrar bir arada görüntülenmemişti. O Ses Türkiye çekimlerinde bulunan Çağla Altunkaya'nın sahne kenarında oynadığı anların görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay 'Acun Ilıcalı aşkını ilan etti' olarak yorumlandı.