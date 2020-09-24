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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisi ekrana damga vurmuştu. Televizyonun efsane dizileri arasında yerini alan Acemi Cadı'nın oyuncuları da hiç unutulmadı. Yıllar sonra bir araya gelen ekip o fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Merve Boluğur'un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 12:14
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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Acemi Cadı dizisi oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi.

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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla o anları ölümsüzleştirdi.

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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

Dizide Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz yaptığı paylaşıma, "Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel! Özleşmiş olmak ayrı güzel! Buluştuğumuz için çok mutluyum, canlarım!" açıklamasını yazdı.

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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

Merve Boluğur'un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

Billur Yazgan ise arkadaşlarıyla verdiği pozu, 'Özlemişiz' notuyla paylaştı.