Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra bir arada! Büyük buluşma…

14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisi ekrana damga vurmuştu. Televizyonun efsane dizileri arasında yerini alan Acemi Cadı'nın oyuncuları da hiç unutulmadı. Yıllar sonra bir araya gelen ekip o fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Merve Boluğur'un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.