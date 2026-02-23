A.B.İ.’de büyük yüzleşme! Domino taşları devriliyor

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 13:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Reyting listelerinin zirvesinden inmeyen A.B.İ., 7. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde gerilim adım adım tırmanırken, depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür.

Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür.

Hastanede yaşam mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırır. A.B.İ. 7. BÖLÜM SON FRAGMAN!

Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşler.

Doğan, kardeşini korumak için sınırlarını zorlar; Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açar.