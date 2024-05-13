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ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

"İşte Benim Stilim" adlı yarışmayla tanınan fenomen Yağmur Taktaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. ABD'de ölü bulunan ve memleketi Adana'da toprağa verilen Taktaş'ın ölümüne sebep olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında ise soruşturma başlatılmıştı. Fenomen ismin annesi Ayhan Taktaş, kızının sır ölümüne ilişkin ilk kez konuştu. İşte, haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 08:55
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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

MEZARI YENİDEN AÇILDI

Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından 6 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na alındı.

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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

OTOPSİ YAPILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

ANNESİ İLK KEZ KONUŞTU

GÜNAYDIN'ın haberine göre; Taktaş'ın snnesi Ayhan Taktaş kızının erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Günaydın'danTuba Kalçık'a Yağmur'un Türkiye'de ve ardından Amerika'da yaşadıklarını tek tek anlattı. İşte o röportaj...