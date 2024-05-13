ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın annesi konuştu! Mezarı yeniden açılmıştı! Kan donduran detaylar...

"İşte Benim Stilim" adlı yarışmayla tanınan fenomen Yağmur Taktaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. ABD'de ölü bulunan ve memleketi Adana'da toprağa verilen Taktaş'ın ölümüne sebep olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında ise soruşturma başlatılmıştı. Fenomen ismin annesi Ayhan Taktaş, kızının sır ölümüne ilişkin ilk kez konuştu. İşte, haberin detayları...