70'li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolünde olduğu film, günümüzde bile izlenmeye devam ediyor. Filmde, Asya ve İlyas'ın dokunaklı aşkını konu alırken, duygusal sahneleri ve unutulmaz müzikleriyle izleyicileri etkilemeyi başarmıştı. Ancak filmdeki Samet karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Herkes tarafından erkek sanılan minik yıldız aslında usta oyuncunun kızıymış.