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70'li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolünde olduğu film, günümüzde bile izlenmeye devam ediyor. Filmde, Asya ve İlyas'ın dokunaklı aşkını konu alırken, duygusal sahneleri ve unutulmaz müzikleriyle izleyicileri etkilemeyi başarmıştı. Ancak filmdeki Samet karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Herkes tarafından erkek sanılan minik yıldız aslında usta oyuncunun kızıymış.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 13:16
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70’li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu olarak hafızalara kazınan Elif İnci, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolü paylaştığı filmde İlyas ve Asya'nın oğlu Samet rolüne hayat verdi. Kısa saçlarıyla erkek sanılan yeşilçam yıldızı, 90'lı yıllarının sonunda yayınlanan Deli Yürek dizisinde canlandırdığı rol ile izleyicilerin hazılarına kazındı.

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70’li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

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70’li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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70’li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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70’li yılların efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın kimin kızıymış! Gören erkek sanıyordu...

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.