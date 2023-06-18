60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİLO VERME SIRRINI AÇIKLADI

Kilo verme süreci ile ilgili ilgili konuşan başarılı oyuncu, zayıflama sürecinde küçük operasyonlar da geçirdiğini ancak söz konusu operasyonların oyunculuğunu etkilemeyeceğini de açıkladı.