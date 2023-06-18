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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

Dizi projesi için aldığı 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Uyguladığı diyet tarifi ve geçirdiği ameliyat sayesinde kısa sürede kilo vermeyi başaran ünlü oyuncuyu görenler adeta tanımakta zorluk çekti. İşte ünlü oyuncunun kilo verme sırrı...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:58
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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

'O Hayat Benim' dizisinde rol aldığı dönemde 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, uyguladığı diyet ile adeta bambaşka birine dönüştü.

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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

Zayıflamasının ardından fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, 60 kilo birden vererek 50 kiloya kadar düşmeyi başardı.

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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİLO VERME SIRRINI AÇIKLADI

Kilo verme süreci ile ilgili ilgili konuşan başarılı oyuncu, zayıflama sürecinde küçük operasyonlar da geçirdiğini ancak söz konusu operasyonların oyunculuğunu etkilemeyeceğini de açıkladı.

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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

"YETER Kİ ZAYIFLAMAK İSTEYİN"

Yeşim Ceren Bozoğlu biraz diyet ve biraz ameliyat ile kilo verme sürecini tamamladığını belirterek, "Yeter ki isteyin." dedi. Kilo verme konusunda öneride bulunan ünlü oyuncu, istenirse zayıflanabileceğini belirtti.

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60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşadığı inanılmaz değişim...