18 Haziran 2023, Pazar
60 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu sırrını açıkladı! “Yete ki isteyin”
Dizi projesi için aldığı 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Uyguladığı diyet tarifi ve geçirdiği ameliyat sayesinde kısa sürede kilo vermeyi başaran ünlü oyuncuyu görenler adeta tanımakta zorluk çekti. İşte ünlü oyuncunun kilo verme sırrı...
Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:58
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