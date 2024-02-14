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39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

Aslı Enver hem güzelliğiyle hem de fit görüntüsüyle hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu kısa sürede toparladığı fiziğiyle oldukça konuşuldu. Ünlü oyuncunun sevenleri ise zayıflığının sırrını merak etmeye devam ediyorlar. İşte Enver'in yıllar önce açıkladığı diyet programı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 22:43
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39’luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

Aslı Enver, güzelliği ve fit görüntüsüyle hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu, kısa sürede toparladığı fiziğiyle büyük ilgi gördü. Enver'in sevenleri ise zayıflığının sırrını merak etmeye devam ediyorlar. İşte Enver'in yıllar önce açıkladığı diyet programı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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39’luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

Annelik heyecanı yaşayan oyuncunun geçmiş yıllarda bir diyet uyguladığı ortaya çıktı. O dönem, yeni projesi için spor ve diyet yaparak fit görüntüsünü kazandığı konuşuldu.

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39’luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

39 yaşındaki oyuncu, fazlalıklarından kurtulmak için Hollywood yıldızlarının izinden giderek çalışmalarını sürdürdü.

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39’luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

Aslı Enver'in ketojenik diyetle zayıfladığı ortaya çıktı.

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39’luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet aslında sağlıklı bir şekilde kilo vermektir. Bu kilo verirken tüketilmesi gereken ve kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler vardır. Keto diyeti uygulayacak biri hayatından şekeri çıkarması gerekir. Şeker ile birlikte nişasta da bu diyette yoktur. Karbonhidrat grubuna dahil edilen besinlerin hiçbiri ketojenik diyet için önerilmez. Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar ketojenik diyet için olması gerekenlerdir. Tüm bu özellikteki diyetin adı ketojenik diyettir.