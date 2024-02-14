HaberlerGaleri39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
Aslı Enver hem güzelliğiyle hem de fit görüntüsüyle hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu kısa sürede toparladığı fiziğiyle oldukça konuşuldu. Ünlü oyuncunun sevenleri ise zayıflığının sırrını merak etmeye devam ediyorlar. İşte Enver'in yıllar önce açıkladığı diyet programı...
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Giriş Tarihi: 14.02.2024 22:43Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 22:43