39’luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet aslında sağlıklı bir şekilde kilo vermektir. Bu kilo verirken tüketilmesi gereken ve kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler vardır. Keto diyeti uygulayacak biri hayatından şekeri çıkarması gerekir. Şeker ile birlikte nişasta da bu diyette yoktur. Karbonhidrat grubuna dahil edilen besinlerin hiçbiri ketojenik diyet için önerilmez. Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar ketojenik diyet için olması gerekenlerdir. Tüm bu özellikteki diyetin adı ketojenik diyettir.