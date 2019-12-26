26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

26 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef son bölümde yarışmacılar kıran kırana bir heyecan yaşandı. Güzide ve Cemre yarı final için kozlarını paylaştı. Toplamda oynanan 3 oyunun ardından en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükseldi. Peki, 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Yarışmaya bir kişi veda edecek ve büyük finale bir adım daha yaklaşılacak. İşte, Masterchef son bölümde yaşananlar…