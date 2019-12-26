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26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

26 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef son bölümde yarışmacılar kıran kırana bir heyecan yaşandı. Güzide ve Cemre yarı final için kozlarını paylaştı. Toplamda oynanan 3 oyunun ardından en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükseldi. Peki, 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Yarışmaya bir kişi veda edecek ve büyük finale bir adım daha yaklaşılacak. İşte, Masterchef son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 00:25
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26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

Yarışma programı Masterchef eleme adayları kimdir? 26 Aralık Masterchef eleme adayları yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Masterchef Türkiye'de final haftası heyecanı yaşanıyor. Final hastasında eleme potasına kalan 2 yarışmacı belli olmuştu. Elemeye kalacak üçüncü aday da belli oluyor. Bir yarışmacı yarı finale yükselmeye hak kazanacak. İşte, Masterchef eleme adayları kimdir sorusunun yanıtı!

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26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI!

Masterchef Türkiye'de eleme adayları düzenlenen 3 yemek yarışmasıyla belirleniyor. Pazartesi günü yapılan ilk eleme turundan Güzide Mertcan birinci, Cemre ikinci, Alican da üçüncü olarak çıktı. En düşük oyu alan Ekin ilk eleme adayı oldu.

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26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

Salı günü Masterchef'deki ikinci eleme adayını belirlemek için yine 3 oyun düzenlendi. Cemre ve Güzide 54 puan alarak birinci çıktılar. Yarışa önde başlayan Alican son oyunda en düşük puanları aldı ve 52 puanla potaya giden isim oldu.

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26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

Haftanın 6 gününe yayılan masterchef finalinde çarşamba günü ara verildi. Bu akşam yarışmacılar yine 3 oyun oynadı. Bu kez oyun sadece Cemre ile Güzide arasında oldu. En düşük puanı alan kişi eleme potasına giderken, birinci olan kişi de yarı finale çıkacak.

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26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?

Masterchef üçüncü eleme adayı ise Güzide oldu. Cemre ise yarı finale katılmaya hak kazandı.

Masterchef'te yarın akşam eleme gecesi heyecanı yaşanacak. Alican, Ekin ve Güzide arasındaki bir kişi yarışmaya veda edecek.