06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri 22 gündür uyutulan Fatih Ürek'ten umutlandıran haber!

22 gündür uyutulan Fatih Ürek'ten umutlandıran haber!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda entübe edilmişti. Hayranlarını endişelendiren sanatçının sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:03
22 gündür uyutulan Fatih Ürek’ten umutlandıran haber!

İstanbul'da evindeyken kalp krizi geçiren ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. 22 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçıdan umutlandıran haber geldi.

22 gündür uyutulan Fatih Ürek’ten umutlandıran haber!

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

59 yaşındaki Fatih Ürek'le ilgili avukatı Instagram'dan açıklama yapmıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine bir açıklama yapan Avukat Volkan Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

22 gündür uyutulan Fatih Ürek’ten umutlandıran haber!

İşte, o açıklamanın devamı:

''Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız.''

22 gündür uyutulan Fatih Ürek’ten umutlandıran haber!

UMUTLANDIRAN GELİŞME

Durumu kritik olan Fatih Ürek'in sağlığındaki yeni gelişme, ailesini ve sevenlerini umutlandırdı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.

Bu hareketin iyileşme belirtisi olup olmadığı yolundaki sorunların cevabını ise Prof. Dr. Osman Müftüoğlu verdi.

22 gündür uyutulan Fatih Ürek’ten umutlandıran haber!

22 GÜN SONRA İLK TEPKİ!

Müftüoglu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini ifade etti. Müftüoglu, "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" dedi.

Öte yandan günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.