2026'nın ilk düğün müjdesi! Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u evleniyor

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde hayat verdiği "Oruç" karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Tuana Yılmaz ile evleniyor. Önceki akşam birlikte bir davete katılan çift, düğün için tarih verdi.

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki performansıyla kariyerinde yükselişe geçen Burak Yörük, özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden...

2024 yılında sevgilisine romantik bir evlilik teklifi eden yakışıklı oyuncu, o anlarla çok konuşulmuştu. Teklifin ardından ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyan çift, aile cephesinden de tam not almıştı.

Hatta Yörük'ün annesinin sosyal medya profil fotoğrafını oğlu ve müstakbel geliniyle değiştirmesi, "Gelin onaylandı" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Son olarak bir etkinlikte birlikte görüntülenen çift, müjdeli haberi de verdi. Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle bir süredir İstanbul'dan uzak kalan Burak Yörük, hem iş hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, aldığımız tepkiler harika" diyen oyuncu, evlilik sorularını da yanıtsız bırakmadı.

YAZA DÜĞÜN VAR!

Yörük, "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" sözleriyle yaz düğününün sinyalini verdi. Güzel şarkıcı, "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" diyerek heyecanını dile getirdi.

Gözler şimdi Yörük ve Yılmaz çiftinden gelecek resmi tarih açıklamasında!

