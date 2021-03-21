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Haberler Galeri " Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

" Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde; Hızır, hapishaneden çıkmasının ardından ilk iş olarak Tuncay'ın mekanını havaya uçuruyor. Tuncay'ın mekanının havaya uçmasının ardından yeni savaşın fitili ateşlenmiş oldu. Bu arada Behzat, babası ve amcasının önünde Uğur'un kafasına sıkıyor. Hızır Çakırbeyli'nin Tuncay'a verdiği gözdağı sonrasında gelecek karşı hamle merak ediliyor. Hal böyle olunca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 17:28
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Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıyaya Dünayaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş sürüyor. EDHO son bölümde; Hamdi Baba ve Seko arasında yaşanan gelişmeler büyük keyifle takip ediliyor. Yaman'ın evinde yaşanan gelişmeler sonrasında Kimsesiz Doğan hayranları büyük şokla karşılandı. Barış görüşmelerinden mekanın denizden gemiyle taranmasının ardından bu olaya bir son vermek isteyen Hızır Çakırbeyli ise önce Tuncay'ı mekanına giderek onunla görüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından artık masada düşmanlık hakim olacaktır. Büyük gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

DEMİR'İN PLANI

Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.

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Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

İSHAK PUSU ATIYOR

İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü.

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Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

BEHZAT, UĞUR'UN KAFASINA SIKIYOR

Hain planları suya düşen Demir her şeyi inkar etmeye çalışsa da Behzat ve İlyas tarafından ele geçirilen oğlu Uğur'un ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı.

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Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

"Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.