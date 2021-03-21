" Akılları kafadan mekanları yerinden uçacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı! Soysuzlar çetesi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde; Hızır, hapishaneden çıkmasının ardından ilk iş olarak Tuncay'ın mekanını havaya uçuruyor. Tuncay'ın mekanının havaya uçmasının ardından yeni savaşın fitili ateşlenmiş oldu. Bu arada Behzat, babası ve amcasının önünde Uğur'un kafasına sıkıyor. Hızır Çakırbeyli'nin Tuncay'a verdiği gözdağı sonrasında gelecek karşı hamle merak ediliyor. Hal böyle olunca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı yakından takip ediliyor.