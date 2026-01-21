Zehir tacirlerine Türk pençesi! Kripto haberleşme sistemi çözüldü

Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede tarihinin en büyük operasyonlarına imza atıyor. Yalnızca kullanıcı ve sokak satıcıları değil, küresel ölçekte uyuşturucu ticareti yapan baronlar da tek tek yakalanıyor. Avrupa'daki uyuşturucu dağıtım ağının kilit isimlerinden Tolga Korkut, Kolombiya'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Türkiye'nin koordinasyonunda İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 138 kişilik dev uyuşturucu örgütü çökertildi.

Türkiye, uyuşturucu baronlarına karşı son dönemde oldukça önemli operasyonlara imza attı. Bunların başında ise Atlantik'te 10 ton kokainle yakalanan "United S" gemisi ve bu sevkiyatın arkasındaki baron Çetin Gören şebekesi, Kolombiya'da "uyuşturucunun beyni" olarak bilinen Tolga Korkut ile Urfi Çetinkaya ve Haluk Şahin Çoruh gibi isimlerin yönettiği devasa suç organizasyonları yer aldı.

Emniyet birimleriyle koordineli yürütülen soruşturmada sadece zehir tacirleri değil, suç gelirlerini aklayan finans ağları da tek tek deşifre edildi.

10 TON KOKAİN PLANINI YAPTI



Sabah'ın haberine göre İspanya açıklarında düzenlenen ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı "Beyaz Dalga" operasyonunda tuzların altına gizlenmiş 294 balya halinde tam 9 bin 994 kilogram kokain geçtiğimiz haftalarda ele geçirildi.

Avrupa tarihinin en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçen operasyonda gemide bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 4 kişinin Türk olması Türk yetkili makamlarını harekete geçirirdi.